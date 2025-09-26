¿Cuándo y dónde ver a Los Cóndores ante Samoa por el pasaje al Mundial 2027?

La selección chilena de rugby enfrenta este sábado a Samoa, desde las 16:30 horas (19:30 GMT), en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en la revancha del repechaje clasificatorio para el Mundial de Australia 2027.

Los Cóndores lograron un empate 32-32 ante los samoanos la semana pasada en Estados Unidos, por lo que llegan con gran opción de sellar la clasificación en condición de local, en un Sausalito que estará con 20 mil espectadores alentando a los pupilos de Pablo Lemoine.

Si Chile gana en Viña del Mar, logrará una histórica segunda clasificación a una Copa del Mundo de Rugby, tras su participación en Francia 2023.

El duelo será transmitido en vivo en TV cable, en la señal de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma Disney+.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.