Lemoine confirmó que amistoso de Los Cóndores y Escocia se canceló

Pablo Lemoine, entrenador de la selección chilena de rugby, ratificó que, finalmente, el equipo nacional no podrá enfrentar a Escocia tras ser invitado a un test match en Europa, debido a falta de financiación para la logística del encuentro.

Pese a que se había dejado abierta una pequeña posibilidad de encontrar recursos a último momento, el estratega confirmó que Italia será el único encuentro en el "Viejo Continente", pues el presupuesto se vio afectado por el viaje a Estados Unidos en la ida del play-off mundialista ante Samoa.

"(Escocia) no se juega. Italia se hace; es el primer test match, fuera de un Mundial, que Chile juega fuera de casa, en Europa, contra un Seis Naciones", dijo en el espacio online Picado TV Chile.

Lemoine detalló que la caída del encuentro ante Escocia fue "por calendario, por algunos temas organizacionales. Es difícil. Entendamos que todos estos partidos, por lo general, están arreglados cuatro o cinco meses antes".

"Nosotros no teníamos ventana naturalmente porque se había decidido, desde World Rugby, que el ganador del play-off Pacífico-Sudamérica porque se consideraban esos dos partidos como la ventana", explicó.

Respecto al duelo con Italia, el seleccionador uruguayo de Los Cóndores contó que se logró concretar porque, pese a no tener un lugar asignado en el calendario "hay que ir un poco contra la corriente", además de que "Samoa tenía arreglado este partido, entonces era más fácil porque lo único que hicimos fue ocupar ese lugar", por invitación del dueño de casa.

"Hay que valorar a la gente de Sudamérica Rugby, porque había varios que querían ese lugar y decidieron que fuera el que se ganó el lugar", cerró al respecto.