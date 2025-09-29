Lemoine y la clasificación de Los Cóndores al Mundial: La preparación va a ser clave

Posterior a la clasificación de Los Cóndores a su segundo Mundial consecutivo, el entrenador uruguayo Pablo Lemoine se tomó el tiempo de repasar las claves de la victoria ante Samoa y anticipó su participación en la cita que tendrá lugar en Australia el 2027.

"Esto dejó de ser un trabajo hace tiempo, ya que hay involucramiento personal. Tengo una cantidad de amigos uruguayos que ahora están hinchando por Chile. Esto me hace muy bien y me válida por todo lo que estoy haciendo", comenzó reflexionando.

Respecto a su participación internacional, el estratega expresó que "la idea es tener la posibilidad de ganar un partido y de realmente ser competitivos. Hay que ver cómo uno llega. La preparación de dos años va a ser clave, que ahí viene el éxito de esto".

"El alineamiento de Selknam con Cóndores va a ser aún mayor. Va a haber una gran posibilidad de generar a los chicos focalizados en el Mundial, nos va a dar una gran ventaja en el correr del tiempo", agregó Lemoine.

"Tenemos que empezar a asegurar las ventanas, estamos tratando ahora de la ventana de noviembre. No había, porque World Rugby no quería que haya. Ahora ya hay alguna posibilidad de que exista, así que bueno, hay que empezar a planificar", expresó.