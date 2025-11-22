Los Cóndores cayeron ante Italia, pero dejaron una gran imagen en Génova

La selección chilena de rugby, Los Cóndores, cayó por 34-19 en un exigente Test Match frente a Italia, disputado este sábado en el Estadio "Luigi Ferraris" de Génova. A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Pablo Lemoine dejó una excelente impresión al jugarle de igual a igual a una potencia mundial, en el marco de su preparación para la Copa del Mundo de Australia 2027.

El XV nacional mostró carácter y buen juego, especialmente en el inicio de la segunda mitad. Un try espectacular de Nicolás Saab, quien robó un balón en la salida italiana para apoyar en el in-goal, sumado a la conversión de Tomás Salas, dejó el marcador en un esperanzador 15-14 a favor de los locales y sembró la ilusión de una hazaña.

Sin embargo, la superioridad ofensiva de Italia, décima en el ranking mundial, terminó por imponerse en el tramo final del partido. A pesar del gran esfuerzo y los momentos de buen rugby chileno, el cuadro europeo logró establecer diferencias en el marcador para asegurar una victoria que no opaca la meritoria actuación de Chile.

Este encuentro ratifica el buen camino de Los Cóndores en su preparación para su segunda participación consecutiva en un Mundial, demostrando que el equipo tiene el nivel para competir en una alta exigencia frente a las mejores selecciones del planeta.