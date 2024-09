Los Cóndores lograron importante triunfo ante Argentina XV en Talca

La selección chilena de rugby logró un importante triunfo ante Argentina XV -el equipo B de los Pumas- en duelo amistoso disputado en el Estadio Fiscal de Talca.

Los Cóndores, que contaron con varios de sus jugadores mundialistas aunque no con quienes están en el rugby europeo, fueron ampliamente superiores y terminaron imponiéndose por 28-0.

Para el elenco nacional anotaron Martín Sigren (try), Tomás Salas (tres conversiones), Nicolás Garafulic (dos tries), Benjamín Videla (try) y penal del debutante Juan Cruz.

Los próximos desafíos de la escuadra nacional serán el sábado 28 de septiembre y el 6 de octubre, ante Paraguay y Brasil, por las clasificatorias al Mundial de Australia de 2027.