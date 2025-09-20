Los Cóndores y Samoa firmaron duro empate en la ida del play-off al Mundial

La selección chilena de rugby desperdició su ventaja e igualó 32-32 ante Samoa en el duelo de ida del play-off Sudamérica-Pacífico, clasificatorio al Mundial de Australia 2027.

El encuentro se disputó en el America First Field Stadium de Salt Lake City, Utah (Estados Unidos), con un tiempo de dominio para cada equipo.

El equipo dirigido por Pablo Lemoine tuvo un arranque arrollador, con un try de Javier Eissmann (4') y posteriormente Juan Cruz Reyes aumentó mediante un penal para el 10-0 parcial.

A los 14', Christian Leali'ifano descontó para Samoa con un tiro penal, pero Chile mantuvo la calma con ataques inteligentes y solidez en sus líneas. Matías Garafulic (16') le dio un nuevo try a Chile, pero por segunda ocasión no se pudo concretar la conversión y los oceánicos respondieron con un try de Theodore Steffany, dejando el marcador 15-8.

Chile aprovechó la suspensión temporal de Petelo-Mapu y Santiago Pedrero sumó un nuevo try, mientras Santiago Videla pudo dar su primera patada acertada para ampliar a 22-8. A los 36', Videla sumó tres puntos más con un penal, cerrando el primer tiempo con un marcador de 25-8. Cabe señalar que Samoa tuvo un try anulado por un pase hacia adelante.

En la segunda etapa Los Cóndores perdieron el control del duelo y Samoa no perdonó. Los nacionales cometieron cinco penales en zona defensiva, Benjamín Videla recibió amarilla y debieron sopesar los try samoanos de Latrell Ah Kiong (43') y Alamanda Motuga (58').

Matías Garafulic (48') repitió con try y Santiago Videla hizo la conversión para mantener la ventaja 32-20, aunque el duelo se siguió complicando a medida que se acababa el tiempo. En medio de sus arremetidas, Samoa tuvo otro try invalidado, esta vez por una intercepción hecha tras un abandono ilegal del maul.

Samoa se acercó con un nuevo try de Abraham Papali'i (71'), y conversión de Leali'ifano, para dejar el marcador 32-27.

El epílogo fue de alto suspenso, pues con tiempo cumplido Papali'i apoyó la ovalada en el ingoal tras una larga secuencia ofensiva y empató el partido.

La parcialidad del cuadro oceánico celebró con todo, pero Chile se salvó pues Leali'ifano erró la conversión que pudo desequilibrar la balanza, poniendo fin al partido con el electrónico marcando el 32-32.

Con la llave totalmente abierta, la revancha se disputará el sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, a las 16:35 horas (19:35 GMT).

El perdedor tendrá una última opción en el repechaje mundial de noviembre, donde ya están inscritos Bélgica y Namibia y además se sumará Brasil o Paraguay.