Pablo Lemoine: Queremos que la gente nos tome como un ejemplo

Posterior a la histórica clasificación de Los Cóndores a su segundo Mundial consecutivo, el entrenador uruguayo Pablo Lemoine manifestó su orgullo por el logro conseguido tras derrotar por 31-12 a Samoa en la revancha de los play-offs disputada en el Sausalito.

"Somos veinte mil acá en el estadio y muchísimos afuera, el rugby chileno crece. (...) Esto es colocarse un poco más cerca de lo que tenemos como un sueño de ir a los Mundiales, ganar partidos. Queremos que la gente realmente nos tome como un ejemplo deportivo acá en Chile", reconoció.

Seguido a ello, reconoció: "No estamos bien de financiación actualmente, porque estos viajes fueron carísimos. Si encontramos fondos públicos o privados para salir a (a la próxima) ventana (de partidos), que es importante en el ranking".

"Aparte de meterse en los 18, es muy importante (que exista esa ventana) para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos", agregó.

Finalmente, Lemoine expuso: "Este era un partido muy importante porque en definitiva no pasa lo que normalmente se da, que el 'underdog' quede fuera y termine en el play-off final".