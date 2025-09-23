Pizarro y el rugby: La responsabilidad del organizador determinó que pueda existir nuevo aforo

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, abordó el comentado aforo para la revancha de Los Cóndores contra Samoa en Viña por la clasificación al Mundial de rugby y puso la disposición de la organización como factor clave para convencer a las autoridades locales de aumentar el público permitido.

"Es un evento que va surgiendo en el tiempo, con posterioridad a muchos otros que están programados. El organizador va haciendo un avance para proponer a la autoridad la autorización, situación que fue cambiando y evolucionando", expresó ante la prensa en una actividad relacionada al Mundial sub 20 de fútbol.

La autoridad indicó que "al final se hizo una presentación donde su compromiso en el plan de seguridad fue más robusto y de esa manera permitía llegar a un aforo superior" en Sausalito para el equipo de rugby.

"Diría que la responsabilidad del organizador fue la que determinó que pudiera existir este nuevo aforo y esta nueva consideración", comentó.

"Creo que todos tienen una dimensión de lo que implica un partido clasificatorio para el Mundial. Tiene una alta relevancia y felicitamos que así sea, porque el rugby ha venido como disciplina dando pasos muy valiosos en consistencia deportiva y en proyectarse a eventos internacionales", agregó sobre el duelo de Los Cóndores este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas.

Pizarro también destacó el nivel de asistencia a otros eventos internacionales en el país como el Mundial de Rally Biobío o la Copa Davis, que marcaron "una demostración del entusiasmo, de la participación, del deseo de ver distintas disciplinas".

En ese sentido, cerró señalando que "no me cabe ninguna duda que con el ciclismo (Mundial en pista) vamos a estar absolutamente full. No me cabe ninguna duda que aquí va a haber una buena respuesta también respecto a este Mundial (sub 20 de fútbol), y creo que vamos a seguir avanzando con los eventos deportivos de muy buena forma".