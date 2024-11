Cámara aprobó informe sobre agresiones sexuales en el deporte

Por la unanimidad de 131 votos, la Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte luego de que la mesa fiscalizara las infracciones al protocolo del Decreto Supremo 22, del Ministerio del Deporte, establecido en la Ley 20.686, que fija el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.

El grupo parlamentario también abordó diversos casos donde resultaron ser víctimas personas ajenas al deporte, pero cuyos agresores sí son deportistas.

El informe, fruto de la investigación iniciada tras conocerse el denominado "Caso Cobreloa", plantea la necesidad de potenciar y hacer efectivos los protocolos de prevención. Propone una serie de cambios legales, entre ellos, la obligatoriedad para que, por ejemplo, autoridades públicas o privadas concurran a las comisiones investigadoras.

Asimismo, da cuenta de los errores que cometieron diversas instituciones como el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), al no considerar la denuncia de una víctima.

Del mismo modo, acuerda remitir los antecedentes y conclusiones a diversos organismos e instituciones, entre ellas, el Presidente de la República, la Conmebol, FIFA y el Ministerio Público, entre otros.

El texto concluye que, a cuatro años de la puesta en marcha del protocolo, existe una grave falta de capacitación y capacidad de acción de los responsables institucionales frente a este tipo de denuncias. Se constatan, así, deficiencias en la prevención, fiscalización y especialización de los responsables institucionales.

A ello se suman errores, al no respetar el principio de no revictimización, por no abordar de manera correcta la situación vulneratoria, así como la existencia de conflictos de interés respecto de la figura del responsable de cada club y pactos de silencio institucionales.