Tabilo, Weil, Herrera, Vidaurre y Toro, entre los candidatos al Cóndor de Oro

Otros candidatos de la lista son Kristel Köbrich, las hermanas Abraham y Joaquín Niemann.

El Círculo de Periodistas Deportivos entregó la lista de los más destacados deportistas en cada una de las disciplinas afiliadas al Comité Olímpico de Chile y en ella varios son los nombres que llaman la atención con miras a la elección al Mejor de los Mejores.

En ese sentido, aparecen por ejemplo Alejandro Tabilo, quien se alzó como el mejor tenista de la temporada luego de un buen cierre de año y pese a algunas lesiones y a complicaciones que lo dejaron por debajo del lugar 80 de la clasificación mundial.

También aparece el nombre de la atleta Martina Weil, quien en 2025 fue semifinalista en el Mundial de Tokio y quedó fuera de la final por escaso margen, además de romper en reiteradas ocasiones el récord nacional de los 400 metros.

En el listado también está el capitán de la selección chilena de baloncesto, Sebastián Herrera, quien esta temporada ha sido figura con París Basketball, transformándose en el primer chileno en jugar Euroliga.

Otro que tuvo una buena temporada y asoma como candidato al Cóndor de Oro es Martín Vidaurre, quien resultó subcampeón en el Mundial de Ciclismo de Montaña.

Además está Valentina Toro, quien durante 2025 fue medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú.

Este es el listado de ganadores por disciplina

  • Ajedrez: Cristóbal Henríquez
  • Atletismo femenino: Martina Weil
  • Atletismo masculino: Claudio Romero
  • Automovilismo: Nicolás Ambiado
  • Balonmano: Erwin Feuchtmann
  • Básquetbol: Sebastián Herrera
  • Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
  • Boxeo amateur: Denisse Bravo
  • Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
  • Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
  • Canotaje: María José Mailliard
  • Ciclismo femenino: Catalina Soto
  • Ciclismo masculino: Jacob Decar
  • Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
  • Ciclismo BMX masculino: José Cedano
  • Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
  • Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
  • Esgrima: Vicente Otayza
  • Ecuestre: Trinidad Soffia
  • Esquí: Henrik Von Appen
  • Esquí Náutico: Matías González
  • Fútbol amateur: Julio Bórquez
  • Fútbol femenino: Mary Valencia
  • Futbol masculino: Erick Pulgar
  • Gimnasia: Luciano Letelier
  • Golf: Joaquín Niemann
  • Halterofilia: Arley Méndez
  • Hípica: Héctor Berríos
  • Hockey césped femenino: Manuela Urroz
  • Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
  • Hockey patín: Joaquín Pinares
  • Judo: Mary Dee Vargas
  • Karate femenino: Valentina Toro
  • Karate masculino: Tomás Freire
  • Lucha: Virginia Jiménez
  • Motociclismo: José Ignacio Cornejo
  • Natación: Kristel Köbrich
  • Navegación a vela: Felipe Robles
  • Patín carrera: Raúl Pedraza
  • Pelota vasca: Javier Villalón
  • Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
  • Polo: Felipe Vercellino
  • Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
  • Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
  • Rugby: Nicolás Saab
  • Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
  • Surf: Noel de la Torre
  • Taekwondo: Joaquín Churchill
  • Tenis femenino: Antonia Vergara
  • Tenis masculino: Alejandro Tabilo
  • Tenis de mesa: Nicolás Burgos
  • Tiro al vuelo: Héctor Flores
  • Tiro con arco: Andrés Gallardo
  • Triatlón: Diego Moya
  • Vóleibol: Vicente Parraguirre
  • Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt

