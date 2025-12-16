Tabilo, Weil, Herrera, Vidaurre y Toro, entre los candidatos al Cóndor de Oro

El Círculo de Periodistas Deportivos entregó la lista de los más destacados deportistas en cada una de las disciplinas afiliadas al Comité Olímpico de Chile y en ella varios son los nombres que llaman la atención con miras a la elección al Mejor de los Mejores.

En ese sentido, aparecen por ejemplo Alejandro Tabilo, quien se alzó como el mejor tenista de la temporada luego de un buen cierre de año y pese a algunas lesiones y a complicaciones que lo dejaron por debajo del lugar 80 de la clasificación mundial.

También aparece el nombre de la atleta Martina Weil, quien en 2025 fue semifinalista en el Mundial de Tokio y quedó fuera de la final por escaso margen, además de romper en reiteradas ocasiones el récord nacional de los 400 metros.

En el listado también está el capitán de la selección chilena de baloncesto, Sebastián Herrera, quien esta temporada ha sido figura con París Basketball, transformándose en el primer chileno en jugar Euroliga.

Otro que tuvo una buena temporada y asoma como candidato al Cóndor de Oro es Martín Vidaurre, quien resultó subcampeón en el Mundial de Ciclismo de Montaña.

Además está Valentina Toro, quien durante 2025 fue medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú.

Este es el listado de ganadores por disciplina