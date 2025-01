Zverev elogió a Sinner tras la final de Australia: Es muy similar a Djokovic

El alemán Alexander Zverev, segundo del ranking de la ATP, analizó su derrota ante Jannik Sinner, el número uno del mundo, en la final del Abierto de Australia y dedicó elogios al italiano, comparándolo con el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slam y 10 veces campeón en Melbourne Park.

"Él es muy similar a Novak cuando estaba a su nivel, no fallan y hacen que tengas que pegarle más fuerte para ganar. Es muy difícil ganar el punto desde el fondo, no te dan espacio, ni tiempo, jugando sobre la línea", declaró en la rueda de prensa posterior a la final.

"Ahora mismo es demasiado bueno para mí, hoy no he estado ni cerca de lo que necesitaba", agregó un Zverev abatido tras caer nuevamente en su tercera final Grand Slam.

El germano también tuvo que contestar otra pregunta sobre un tema delicado, como es el presunto positivo de Sinner por una sustancia prohibida.

"No sé nada sobre la situación en la que está. Sé que ha salido como inocente en el primer veredicto. Sé que están todavía mirándolo. Es un gran chico, no tengo nada en contra de él. No sé lo que va a pasar. La verdad es que no me esperaba esta pregunta, no sé qué contestar", comentó un sorprendido Zverev.