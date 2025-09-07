Alejandro Tabilo conoció a su rival para el debut en el Challenger de Guangzhou

El tenista nacional Alejandro Tabilo (122° ATP) conoció a su rival para el debut en el Challenger 100 de Guangzhou, cuyo cuadro principal se desarrollará entre el 8 y 14 de septiembre.

Para disputar el torneo Tabilo se restó de la serie de Copa Davis que Chile tendrá contra Luxemburgo, con el fin de enfocarse en el circuito ATP.

"Jano" se ubicó como sexto cabeza de serie y el sorteo lo emparejó con el ruso Pavel Kotov (294°), con quien ya se ha enfrentado dos veces, imponiéndose en ambos duelos.

Tabilo y Kotov se enfrentarán este lunes 8 de septiembre en horario y cancha por confirmar.