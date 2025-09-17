Alejandro Tabilo ganó un partido de dientes apretados y se metió en el cuadro principal del ATP de Chengdú

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) concretó su clasificación al cuadro principal del ATP de Chengdú, en China, luego de batir en un ajustado partido al sudafricano Lloyd Harris (258°).

El nacional tuvo un buen inicio y lo pudo haber cerrado en sets corridos, pero su rival se rehízo y forzó un tercer set donde Tabilo finalmente se impuso por 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (2) en dos horas y 49 minutos.

En el primer parcial ambos jugadores mantuvieron el servicio y solo el desempate inclinó la balanza a favor del zurdo.

En el segundo parcial, un quiebre tempranero le permitió a Tabilo tomar la ventaja y encaminarse a un triunfo, pero con la cuenta 5-4 desperdició cuatro puntos de partido.

Ahí Harris, que viene saliendo de una lesión y está con ranking protegido, se envalentonó y logró llevar al partido a un segundo tie-break donde se impuso cómodamente para forzar el tercero.

El set decisivo fue de dientes apretados. No hubo opción de quiebres e incluso el sudafricano dispuso de dos match points con la cuenta 6-5, pero Tabilo supo salir del incómodo momento para mandar el partido a un tercer desempate.

Ahí el nacido en Canadá fue más sólido y terminó ganando para meterse en el cuadro principal, instancia donde en primera ronda se verá las caras con el australiano Jordan Thompson (78°), a quien ya venció en 2023 en Indian Wells.

Lo positivo de esta segunda en final en el cemento chino es que Tabilo suma nueve puntos para escalar dos posiciones en el Ranking Live ubicándose 110°.