Alejandro Tabilo palpitó el debut en la Laver Cup: Hay que estar listo para todo

El tenista nacional Alejandro Tabilo anticipó el inicio de la Laver Cup 2024, donde dirá presente por el lado del equipo "Mundo" que desafiará a "Europa" en Berlín, Alemania, entre el 20 y 22 de septiembre.

De cara al pleito que sostendrá este viernes ante el búlgaro Grigor Dimitrov (10°), "Jano" tomó la palabra en conferencia de prensa, oportunidad en que reveló cómo recibió su convocatoria para el elenco que adiestra el histórico estadounidense John McEnroe.

"Fue increíble. Estaba con mi familia y cuando les conté nadie lo podía creer. Estoy muy feliz de estar aquí, especialmente con todos estos compañeros, así que espero que podamos ganar y estaremos apoyando y dando todo lo que tenemos en la cancha", indicó.

Con respecto al encuentro con el ex tres del orbe, el zurdo de 27 años señaló que "hay que estar listo para todo, pero habiendo nacido en Canadá he jugado en estas superficies. Crecí en este tipo de pistas y ojalá eso me pueda ayudar. Dimitrov también juega muy firme en cemento, así que habrá que estar igual".

Sobre la posibilidad de ser dirigido por McEnroe, Tabilo subrayó que "es increíble tener a una leyenda del deporte dándonos consejos. Obviamente, voy a intentar aprovecharlo para el resto del equipo. Es algo que me va a ayudar esta semana y ojalá sirva para el resto del año".

Tabilo jugará contra Dimitrov no antes de las 14:00 horas de este viernes 20 de septiembre (17:00 GMT) en el tercer partido de la jornada. Podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.