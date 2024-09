Alejandro Tabilo protagonizó la presentación oficial de la Laver Cup 2024

Durante este miércoles fue la presentación de la séptima edición de la Laver Cup, torneo que tendrá la participación del tenista chileno Alejandro Tabilo (22° en el ATP), quien posó en la foto oficial en la ciudad de Berlín.

La raqueta criolla conformará el equipo resto del mundo, donde será compañero de los norteamericanos Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, junto al argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Thanasi Kokkinakis.

Así mismo, el equipo al que enfrentarán tiene a varios integrantes europeos, figurando en sus filas el alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el búlgaro Grigor Dimitrov y el griego Stefanos Tsipsipas.

El torneo se celebrará entre los días 20 y 22 de septiembre en el Uber Arena de la ciudad de Berlín.

