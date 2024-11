Alejandro Tabilo recibió una nominación a los ATP Awards 2024

Pese a tener un cierre de año con varias caídas en instancias iniciales, el tenista chileno Alejandro Tabilo fue nominado a los ATP Awards 2024 tras finalizaren el puesto número 23 del ranking mundial.

El primer singlista nacional, que durante la temporada supo meterse por primera vez en el Top 20, fue anunciado como candidato de la categoría "Jugador que más mejoró en el año".

Los contendores de "Jano" son el británico Jack Draper (15°, semifinalista del US y campeón en Stuttgart y Viena), el checo Tomas Machac (25°, semifinalista del Masters de Shanghai) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (31°, finalista del torneo de Basilea y campeón en Lyon).

Most Improved Player of the Year 👏 #ATPAwards pic.twitter.com/LjzZrvlaNA