Alejandro Tabilo se consagró campeón del Challenger de Aix-en-Provence

El tenista chileno Alejandro Tabilo (38° ATP) conquistó el título del Challenger 175 de Aix-en-Provence, Francia, al derrotar en la final al español Jaume Munar (73°) en dos sets.

Tabilo mostró un gran nivel y se alzó con parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 24 minutos de partido sobre la tierra batida del sur francés.

El nacional tomó gran ventaja en ambas mangas, llegando a estar 3-0 arriba en cada una. Munar trató de empujar en el inicio, pero los quiebres de "Jano" y la solidez en el servicio desequilibraron el duelo.

Con esta victoria, Tabilo alcanzó el sexto Challenger de su palmarés y el segundo título del año, tras el ATP de Auckland en Australia el pasado mes de enero.

Además, el chileno quedó a las puertas del Top 30 mundial. En la próxima actualización del ranking aparecerá como 31° o 32°, dependiendo de otros resultados, lo que de todas maneras será la mejor ubicación de su carrera.

