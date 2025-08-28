Alejandro Tabilo se despidió del US Open con elogios a Zverev y un mensaje de optimismo

El tenista chileno Alejandro Tabilo (122°) cerró su participación en el US Open con una luchada derrota ante el número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, pero se despidió del torneo con un mensaje lleno de optimismo y un gesto de gran deportividad hacia su rival.

A pesar de la caída, el zurdo valoró su rendimiento y aseguró que sigue avanzando hacia sus metas.

Días después del partido, el chileno utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión positiva. "Cada vez me siento mejor y más cerca de poder lograr nuestro objetivo. Seguimos entrenando y trabajando para todo lo que queda del año", escribió.

En un gesto de gran clase, también tuvo palabras para su oponente: "Felicitaciones Alexander Zverev, te deseo lo mejor para el resto del torneo y fue un placer jugar contigo de nuevo".