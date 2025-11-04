Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Tenis
| Alejandro Tabilo
Marcador Virtual: Novak Djokovic vs. Alejandro Tabilo
Marcador
Ficha
ATP de Atenas
Telekom Center
04/11/2025
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Novak Djokovic
Serbia/5°
-
-
-
-
-
-
Alejandro Tabilo
Chile/89°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
|
|
|
|
Minuto a minuto
|
Por
Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Actualizar
ATP de Atenas
Octavos de final
04/11/2025
Telekom Center
Dura indoor
Novak Djokovic
Serbia/5°
Información
Alejandro Tabilo
Chile/89°
Información


