Tabilo aclaró que jugará la Copa Davis y respondió a Sergio Elías: Mi prioridad siempre fue Chile

El tenista nacional Alejandro Tabilo salió al paso de la polémica por haber sido anunciado en un torneo de exhibición en la misma fecha de las Qualifiers de Copa Davis y señaló que fue un "malentendido", pues sí jugará con Chile en febrero. Además, aprovechó de hacer frente a las críticas que recibió desde la Federación de Tenis de Chile (Fetech).

"La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la Federación y decisiones de de ellos que no compartí", explicó en diálogo con ADN.

El nacional señaló que su participación en el torneo de exhibición "nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis".

"Jano" indicó que "el contrato con la UTS tampoco está firmado; fue decisión de parte de ellos subirlo (a redes sociales) antes", más allá de haber aceptado la colaboración del anuncio publicado en Instagram, y que posteriormente fue borrado.

Además, hizo frente a los fuertes dardos que le lanzó Sergio Elías, presidente de la Fetech: "Las palabras las sentí bastante injustas y agresivas. Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar".

"Nosotros nos dedicamos a un deporte individual y hay momentos en la carrera donde necesitamos eventualmente pensar en nosotros mismos y en nuestra carrera. Por eso solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situaciones y comprende las decisiones", sumó.

Tabilo remarcó que "no debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve con Nico Massú. Siempre he soñado y disfrutado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos muy delicados".

"El problema y malentendido que se armó ahora es cien por ciento por una reacción agresiva y desproporcionada del presidente de la Federación, quien tiene cero contacto con los jugadores. Tuve una muy buena conversación con Massú, a quien le confirmé mi prioridad e intención de jugar la Davis", apuntó.

"Él entiende a los jugadores y sus compromisos y siempre ha apoyado nuestras decisiones. Entendemos que todos necesitan esa libertad de vez en cuando cuando se trata de este deporte y de nuestras carreras", remarcó.