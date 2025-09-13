Tabilo avanzó a la final del Challenger de Guangzhou por temprano retiro de su rival

El tenista nacional Alejandro Tabilo (125° ATP), tuvo un paso express hacia la final del Challenger de Guangzhou, en China, debido al retiro de su rival, el australiano Christopher O'Connell (89°).

Después de una intensa batalla en el primer juego, donde "Jano" estuvo cerca de perder su servicio, el oceánico acusó molestias en su espalda y requirió de atención médica para seguir en la contienda.

O'Connell pudo volver a la cancha y sostuvo su saque para emparejar la contienda, pero en el tercer game sus problemas físicos se intensificaron y lo obligaron a abandonar la contienda. El marcador alcanzó a ponerse 2-1 para Tabilo.

De esta inesperada manera, el chileno se instaló en su undécima definición de un torneo de la categoría Challenger, donde ya acumula seis trofeos. El último de ellos lo conquistó el año pasado en Aix-en-Provence, Francia.

Tabilo buscará el título frente al ganador entre el británico Billy Harris (136°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°). Además, la victoria le permitió al nacido en Toronto trepar hasta el 118° lugar del ranking en vivo, recuperando su lugar como segunda raqueta criolla por encima de Cristian Garin (124°).