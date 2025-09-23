Tabilo escaló 40 casilleros y es otra vez número 1 de Chile tras el título en Chengdú

Debido al desfase por la gira por Asia, donde los primeros torneos terminaron martes, la ATP actualizó con un día de atraso el ranking que publica periódicamente los días lunes.

Y en la nueva actualización se confirmó el regreso de Alejandro Tabilo al top 100 y un tremendo ascenso tras su título en el ATP 250 de Chengdú al derribar al italiano Lorenzo Musetti (9°) y viniendo desde las clasificaciones.

El zurdo nacido en Canadá escaló 40 peldaños y pasó del 112° en el que comenzó el certamen chino al 72°,

De paso, recuperó el sitial de número uno de Chile, al desplazar a Nicolás Jarry, quien no juega desde su eliminación en primera ronda del US Open, y que sufrió una baja de 10 lugares y retrocedió al puesto 111°.

En tanto, Cristian Garin subió dos lugares, al 124°, mientras que Tomás Barrios no sufrió modificaciones y se mantuvo en el casillero 133°.

Respecto al top ten, no se registraron cambios y el español Carlos Alcaraz sigue en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

Ranking de la ATP

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (0)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (0)

Chilenos en el Ranking