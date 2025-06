Tabilo puso en duda su presencia en la Copa Davis: Quiero ver cómo vuelvo

El chileno Alejandro Tabilo proyectó su vuelta al circuito ATP tras su lesión en el recto abdominal que lo alejó de las canchas y puso el foco en sus próximos desafíos y la ruta hacia el Abierto de Estados Unidos.

"Estoy un poco triste, no me gusta no poder estar jugando en el circuito. Pero dentro de todo, ansioso por volver y motivado", declaró en conversación con El Mercurio.

"En este minuto estamos pensando en el Masters 1.000 de Toronto para proyectar con tranquilidad y sin arriesgar. Si todo va bien podríamos partir una semana antes en Washington, aunque la idea original es Toronto", proyectó. Las acciones en Toronto serán entre el 26 de julio y el 7 de agosto.

"Tengo que concentrarme en hacer lo mejor posible en los torneos que jugaré, ojalá entrar al US Open. Sé que podemos regresar arriba", agregó.

Por otro lado, puso en duda su participación en la Copa Davis ante Luxemburgo en septiembre: "Es algo que tengo que hablar con Nico Massú, porque quiero ver cómo vuelvo.

"Obviamente me encantaría jugar en Chile, pero hay que ver cómo marcho en el ranking, con los resultados y cómo me vaya sintiendo, porque tampoco quiero ser egoísta y jugar si no estoy al cien por ciento".

También se refirió a la eventual caída del top 100 mundial por su ausencia de las canchas: "Fue uno de los primeros pensamientos que pasaron por mi cabeza, pero ya en frío creo que pudo ser mucho peor considerando todos los puntos que perderé".

"Considerando que se me irán 400 puntos en apenas un mes, no siento que sea tan grave. Además, ya me pasó dos o tres veces antes y he podido volver, lo que me da tranquilidad, sentenció.

"Ha sido un año raro, con muchas detenciones que no tenía en mente. El comienzo fue difícil fuera de la cancha, pero después pude encontrar mi nivel. Ahora solo queda recuperar bien el cuerpo y poder terminar el año sin parar", expresó.

También rememoró el duro round con su padre en redes sociales y señaló que "fue muy duro anímicamente, nunca pensé que enfrentaría algo así".