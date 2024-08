Alcaraz pidió perdón por romper su raqueta en Cincinnati: "Mi actitud no fue correcta"

El tenista español Carlos Alcaraz se disculpó por su comportamiento y por romper una raqueta durante el partido que perdió en el Masters 1.000 de Cincinnati frente al francés Gael Monfils.

"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", afirmó en su cuenta de la red social X (exTwitter).

"Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en Nueva York!", añadió en referencia al Abierto de Estados Unidos, que empieza el 26 de agosto.

