Alcaraz: Quiero llegar adonde están Djokovic, Nadal y Federer

El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial y flamante ganador de Roland Garros, habló de sus metas tras coronarse en París y afirmó que su objetivo es llegar al mismo sitial donde están Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

"No puedo compararme con ellos cuando tenían mi edad. Al final, no importa lo que hayas conseguido a esta edad si me estanco aquí. Quiero seguir en la carrera, seguir creciendo y llegar adonde están Djokovic, Rafa y Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38 o 37 años en su mejor momento", explicó en diálogo con EFE.

También remarcó que aún está en proceso de "aprendizaje" sobre cómo gestionar la victoria y mantener el foco en los próximos torneos.

"Estoy aprendiendo, aunque todavía tengo 21 años. Todavía me estoy conociendo para saber lo que necesito, lo que no necesito, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Creo que me voy dando cuenta. Ayuda aislarte y despejar la mente para luego volver a la pista y dar el cien por cien", comentó.

Finalmente, afirmó que este año tiene como prioridad ganar el oro olímpico en París 2024 antes que revalidar su título en Wimbledon.

"Es complicado, pero al final los Juegos son cada cuatro años. Es un torneo especial, donde no juegas por ti solo, sino para tu país; representas a todos los españoles. Yo creo que este año elegiría un oro olímpico", aseveró.