Carlos Alcaraz despachó a Zizou Bergs para pasar a cuartos de final en Tokio

El español Carlos Alcaraz dejó de lado la dolencia en el tobillo izquierdo que sufrió en la ronda anterior y venció sin contratiempos al belga Zizou Bergs (45°) para alcanzar los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio.

El número uno del mundo alargó su buena racha con sólido 6-4 y 6-3 ante el verdugo del chileno Alejandro Tabilo en primera ronda, firmando el partido en 80 minutos de acción.

El español de 22 años logró su victoria número 64 para alcanzar sus novenos cuartos de final consecutivos.

El murciano, que lucha palmo a palmo con el italiano Jannik Sinner en la cima del ranking, se citó con el estadounidense Brandon Nakashima (33°), que superó al húngaro Marton Fucsovics (58°) por 7-5 y 6-3.