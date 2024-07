Tomás Barrios jugará por el título en Amersfoort tras una notable reacción contra Houkes

Marcelo Tomás Barrios (207° ATP) clasificó a la final del Challenger de Amersfoort, Países Bajos, gracias a un triunfazo contra el local Max Houkes (386°) en tres sets, siendo necesaria una remontada en el marcador.

El chillanejo cayó en la primera manga tras el tie break, pero se recuperó para vencer con parciales de 6-7(4), 6-4 y 6-1 en dos horas y 43 minutos.

De esta manera, Barrios disputará su segunda definición consecutiva, tras alcanzar el segundo lugar en Trieste, Italia, ante el argentino Federico Gómez.

"Tommy" se enfrentará al ruso Alexey Zakharov (442°), que derribó al español Daniel Rincón (186°) por doble 6-4. La final será este domingo 21 de julio en horario por definir.

Vamos Tomas! 👏



Barrios Vera battles past Houkes in three thrilling sets in Amersfoort to reach his second Challenger final of the season#ATPChallenger | @Ftch_oficial pic.twitter.com/bFIRWfU8MS