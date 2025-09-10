¿Cuándo y dónde ver la serie entre Chile y Luxemburgo por Copa Davis?

El equipo chileno de Copa Davis se alista para su importante serie ante Luxemburgo en Santiago por el Grupo I, con la misión de ganar para avanzar a los play-offs para ingresar al Grupo Mundial, o Finals.

Con Cristian Garin y Marcelo Tomás Barrios como principales cartas ante las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, Nicolás Massú, capitán nacional, tomó con cautela el favoritismo, aunque apuntó que "yo quiero jugar con los mejores del mundo, y para jugar con los mejores del mundo hay que ganar estos partidos".

La serie en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional se disputará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, con jornadas que iniciarán a las 17:00 y 16:00 horas, respectivamente.

Los encuentros serán televisados en señal abierta a través de TVN, y de TNT Sports en el cable. Además, podrás seguir todos los detalles en el relato de Cooperativa Deportes.