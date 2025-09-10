Massú y la serie con Luxemburgo: No hay un segundo para confiarse, los partidos se ganan en cancha

Nicolás Massú, capitán de Chile en la Copa Davis, palpitó lo que será la serie a disputarse contra Luxemburgo de este fin de semana en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional, con toda la emoción de ir por la victoria y avanzar rumbo al Grupo Mundial.

"Hay que estar muy atento. Si me ponen (al frente) jugadores con un gran ranking o no, eso no me descoloca ni me sacan del foco, porque mi foco es estar en el Grupo Mundial, y para llegar hay que pasar ciertas etapas. Esta es la primera", señaló en conferencia de prensa.

El capitán nacional miró más allá de las ausencias de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, y del número 1 de Luxemburgo, Chris Rodesch (174°): "Yo planteo esta Copa Davis independientemente de qué jugadores tengo o contra quién nos enfrentemos. Súper enfocado".

Esa línea, Massú indicó que "no hay ningún segundo para confiarse, los partidos se ganan en la cancha y queremos luchar de la primera pelota hasta la última para tratar de estar en febrero en la siguiente ronda".

"Tuvimos suerte que nos tocó en Chile. (Antes) tuvimos mala suerte que nos tocó jugar varias veces de visita y hay que aprovechar esta oportunidad; manejarla bien: La presión, jugar ante 4.000 personas, saber que somos favoritos", esgrimió.

Massú mostró confianza plena en sus dirigidos, pues "ya tienen experiencia, han jugado Copa Davis y siempre lo he dicho: Yo quiero jugar con los mejores del mundo, y para jugar con los mejores del mundo hay que ganar estos partidos. Tengo muchas ganas".

Chile buscará su lugar en el repechaje este sábado 13 de septiembre, desde las 17:00 horas, y el domingo 14, desde las 16:00. Podrás seguir ambas jornadas en las ondas de Cooperativa Deportes y en Cooperativa.cl.