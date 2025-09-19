La Copa Davis definió el fixture para las Finales 2025

Este viernes, la ITF celebró el sorteo para el orden de los cruces para las Finales 2025 de la Copa Davis, que reunirá a los ocho mejores equipos en busca del título mundial en Bologna, Italia.

Tal como quedó definido previamente, Argentina, único representante sudamericano, se medirá en los cuartos de final ante Alemania, segundo cabeza de serie.

Los trasandinos y República Checa llegaron empatadas a puntos (412) en el ránking, por lo que antes de proceder con el cuadro principal se sorteó el puesto de cuarta cabeza de serie, que finalmente recayó en los checos, que enfrentarán a España.

En la parte alta del cuadro, Italia, que aparte de anfitrión es el campeón defensor, se enfrentará a Austria. En tanto, Francia chocará con Bélgica.

Las Finales de la Copa Davis se celebrarán del 18 al 23 de noviembre, con fixture que también quedó definido.

- Revisa la agenda para las Finales de Copa Davis:

Cuartos de final:

Martes 18 de noviembre: Francia vs. Bélgica

Miércoles 19 de noviembre: Italia vs. Austria

Jueves 20 de noviembre: España vs. República Checa

Jueves 20 de noviembre: Argentina vs. Alemania

Semifinales:

Viernes 21 de noviembre: Francia o Bélgica vs. Italia o Austria

Sábado 22 de noviembre: España o Chequia vs. Argentina o Alemania

Final

Domingo 23 de noviembre