Alerta de fuertes lluvias obligaron a aplazar el inicio de la Billie Jean King Cup

La alerta roja por fuertes lluvias activada para este miércoles en toda la provincia de Málaga obligó al aplazamiento de la primera jornada de la Copa Billie Jean King, mundial femenino de tenis, que arrancaba este miércoles con el debut de España ante Polonia.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) informó que la llave se mueve de fecha a este viernes 15 de noviembre en el mismo escenario, la pista de 4.500 espectadores anexa al Palacio de los Deportes "José María Martín Carpena".

La organización del torneo justificó esta decisión "en función de las indicaciones de las autoridades pertinentes para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los participantes y asistentes" y piden disculpas "por cualquier inconveniente".

Así, los octavos de final arrancarán este jueves con el duelo entre Eslovaquia y Estados Unidos.

Además, esta ronda la animarán los partidos entre Alemania y Gran Bretaña, y Japón contra Rumania.

Los ganadores enfrentarán en cuartos a Canadá, Australia, República Checa e Italia.

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU