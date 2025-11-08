Cristian Garin cayó en cuartos del Challenger de Lima a manos de Gonzalo Bueno

El tenista nacional Cristian Garin (104° ATP) vio finalizado su camino por el Challenger de Lima 2 en los cuartos de final, luego de sufrir una derrota ante el local Gonzalo Bueno (218°).

El partido inició pasadas las 23:00 horas, debido al triunfo de histórica extensión que logró Tomás Barrios en la cancha principal del torneo.

Garin logró golpear en el segundo set, pero no fue suficiente para evitar su eliminación con parciales de 7-5, 2-6 y 6-2 para Bueno, en dos horas y 19 minutos.

Pese a sumar 12 puntos en Lima, Garin en el ranking mundial en vivo retrocedió una posición, hasta el puesto 105 del mundo.