Barrios batalló más de cuatro horas y ganó en Lima el partido más largo de la historia del Challenger Tour

El tenista chileno Tomás Barrios, 122° del ranking ATP, logró un insual hito este viernes en cuartos de final del torneo de Lima 2, al ganar ante el argentino Juan Bautista Torres (381°) el partido más largo en la historia del Challenger Tour.

El chillanejo necesitó cuatro horas y 24 minutos para imponerse en un apretado 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10) para avanzar a semifinales, superando en solo un minuto el registro anterior, que databa de 2011.

El récord anterior pertenecía al italiano Flavio Cipolla y al colombiano Robert Farah, quienes jugaron cuatro horas y 23 minutos en el Challenger de Barranquilla en 2011, hace 14 años.

Barrios mostró solidez en el primer parcial y consiguió sacar la ventaja tras el tie break. No obstante, el trasandino elevó su agresividad para emparejar la cuenta bajó el mismo expediente ante el desgaste del criollo.

La tercera manga tuvo quiebres cruzados en los juegos finales, pero todo volvió a definirse en otro tie break. Allí, Barrios salvó cinco match points, resistió la presión y terminó imponiendo su mayor consistencia para cerrar una clasificación que reafirma su lucha por recuperar terreno en el circuito.

Instalado en semifinales, el chileno enfrentará al ecuatoriano Alvaro Guillén Meza (213°), quien eliminó al argentino Román Burruchaga (105°).