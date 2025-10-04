Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin se metió en la final del Challenger de Antofagasta

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno jugará por el título ante el argentino Facundo Díaz.

Cristian Garin se metió en la final del Challenger de Antofagasta
El tenista chileno Cristian Garin (125° de la ATP) se instaló en la final del Challenger de Antofagasta luego de superar al promisorio paraguayo Adolfo Vallejo (268°) en sets corridos.

Luego de un inicio con complicaciones producto del nivel del joven guaraní, el jugador nacional reaccionó y terminó imponiéndose por 7-6 (5) y 6-2 en dos horas y 10 minutos.

Garin comenzó sufriendo con su servicio y luego de quiebres de ida y vuelta terminó quedándose con el primer parcial en el desempate.

En el segundo capítulo, ambos mostraron dudas con su saque, lo que fue aprovechado por Garin quien terminó metiéndose en el duelo por el título, instancia donde se verá las caras ante el argentino Facundo Díaz (265°), a quien venció en 2023 en el único duelo entre ambos, en Nueva Caledonia.

Este triunfo le permite al número dos de Chile sumar 30 puntos y escalar 11 posiciones para situarse 114° en el Ranking Live.

