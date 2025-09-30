Garin superó su debut en el Challenger de Antofagasta ante el joven Torrealba

El tenista nacional Cristian Garin (124° del ranking ATP) arrancó con el pie derecho su participación en el Challenger de Antofagasta y eliminó en primera ronda al prometedor talento criollo Benjamín Torrealba (923°).

La tercera raqueta criolla, segundo favorito del certamen nortino, no sin complicaciones, pudo sortear con éxito la resistencia de su adversario, derrotándolo por parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 44 minutos.

A pesar de la amplia diferencia en el ranking y de experiencia, el joven de 20 años se las arregló para complicar a "Gago" y hasta le propinó un quiebre en el séptimo juego. Sin embargo el ariqueño repitió el break que logró en el segundo game para encaminar un trabajado 6-3.

"Benja" trató de sostener el ritmo en el segundo capítulo, pero el "Tanque" no estaba para sorpresas y con rupturas en el quinto y séptimo juego, cimentó un contundente 6-2 para abrochar un encuentro que se extendió más de lo presupuestado en la previa.

El próximo rival de Cristian Garin será el uruguayo Franco Roncadelli (391°), quien provino desde la qualy y en primera ronda se impuso al argentino Gonzalo Villanueva (351°) por 6-3 y 6-0.