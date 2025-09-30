Garin superó su debut en el Challenger de Antofagasta ante el joven Torrealba
"Gago" abrochó un sólido triunfo en el duelo de chilenos.
"Gago" abrochó un sólido triunfo en el duelo de chilenos.
El tenista nacional Cristian Garin (124° del ranking ATP) arrancó con el pie derecho su participación en el Challenger de Antofagasta y eliminó en primera ronda al prometedor talento criollo Benjamín Torrealba (923°).
La tercera raqueta criolla, segundo favorito del certamen nortino, no sin complicaciones, pudo sortear con éxito la resistencia de su adversario, derrotándolo por parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 44 minutos.
A pesar de la amplia diferencia en el ranking y de experiencia, el joven de 20 años se las arregló para complicar a "Gago" y hasta le propinó un quiebre en el séptimo juego. Sin embargo el ariqueño repitió el break que logró en el segundo game para encaminar un trabajado 6-3.
"Benja" trató de sostener el ritmo en el segundo capítulo, pero el "Tanque" no estaba para sorpresas y con rupturas en el quinto y séptimo juego, cimentó un contundente 6-2 para abrochar un encuentro que se extendió más de lo presupuestado en la previa.
El próximo rival de Cristian Garin será el uruguayo Franco Roncadelli (391°), quien provino desde la qualy y en primera ronda se impuso al argentino Gonzalo Villanueva (351°) por 6-3 y 6-0.
¡GAGO AVANZA! 👏🏻👏🏻— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 30, 2025
Cristian Garín 🇨🇱 (124º) doblegó al connacional Benjamín Torrealba (923º) por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del challenger de Antofagasta.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/C8Ra7lQduV