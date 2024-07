Garin tras caer en Wimbledon: Tuve mis chances y no las aproveché

El tenista nacional Cristian Garin (106° del ranking ATP) no fue capaz de mantener el buen nivel exhibido en la clasificatoria de Wimbledon y se despidió en primera ronda del certamen tras caer ante el chino Juncheng Shang (91°) por parciales de 7-5, 6-4 y 6-4.

Ante esta situación, el ariqueño se mostró muy autocrítico al comentar: "Difícil. Nunca es lindo perder en primera ronda, pero no hay mucho análisis: él jugó mejor que yo. Tuve mis chances y no las aproveché".

Respecto al desempeño del ex pupilo de Marcelo Ríos, el "Tanque" aseguró que: "es un jugador bastante agresivo, no pude entrar nunca en ritmo y a pesar de eso tuve mis chances, no las pude aprovechar".

De todas maneras, la tercera raqueta criolla hizo un positivo balance de su semana en tierras británicas, puntualizando que: "llevo tres torneos ya sintiéndome sin dolores y malestar. Es un proceso. Es una semana positiva, aunque da pena perder en un torneo tan especial, hay que seguir adelante".