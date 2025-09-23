Garin tuvo un trago amargo en el Challenger de Buenos Aires

Mientras Alejandro Tabilo (72° del ranking mundial) conquistó el título en el ATP de Chengdú en Chile, su compatriota Cristian Garin (124°) sufrió una inesperada caída y se despidió en su estreno en el Challenger de Buenos Aires.

El chileno, quien figuraba como cuarto sembrado del certamen argentino, fue sorprendido por el local Nicolás Kicker, 299° del orbe, y perdió por parciales de 3-6 y 4-6 en casi dos horas de partido.

Aunque ninguno de los dos se mostró particular mente sólido con su servicio en el primer set, fue el trasandino quien sacó una mayor ventaja sobre el ariqueño (3 quiebres a dos) y cimentó un inapelable 6-3.

La historia se repitió en el segundo parcial, donde el dueño de casa consiguió un rompimiento más que su adversario para sellar su victoria con un 6-4.

El próximo desafío de Cristian Garin será el Challenger de Antofagasta programado para la próxima semana.