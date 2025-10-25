Garin venció al argentino Collarini y avanzó a cuartos de final en Costa de Sauipe
El nacional supo abrochar la victoria en la reanudación del interrumpido encuentro.
El nacional supo abrochar la victoria en la reanudación del interrumpido encuentro.
El chileno Cristian Garin (107° de la ATP) continuó su camino en el Challenger de Costa de Sauipe, instalándose en cuartos de final tras vencer al argentino Andrea Collarini (285°) en un historiado partido.
Las acciones comenzaron durante el viernes, con un arrollador set inicial de "Gago", pero el mal tiempo volvió a complicar el torneo e interrumpió el duelo cuando arrancaba la segunda manga.
Finalmente, Garin remató el encuentro con un marcador final de 6-1, 4-6 y 6-4, en un total de dos horas y dos minutos de juego.
Este mismo sábado, no antes de las 16:00 horas, Garin buscará el pase a semifinales ante el también trasandino Mariano Navone (85°), primer favorito del certamen y que eliminó al brasileño Pedro Boscardin Dias (296°) por 6-4 y 6-2.
¡GAGO A CUARTOS! 💪💪— Team Chile (@TeamChile_COCH) October 25, 2025
Cristian Garín 🇨🇱 (107º) avanzó a los cuartos de final del challenger de Costa de Sauipe 🇧🇷, luego de batir a Andrea Collarini 🇦🇷 (285º) por 6-1, 4-6 y 6-4.
En un par de horas se medirá contra Mariano Navone 🇦🇷 (85º) por un lugar en las semifinales.… pic.twitter.com/zXYM9P5MW5