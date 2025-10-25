Garin venció al argentino Collarini y avanzó a cuartos de final en Costa de Sauipe

El chileno Cristian Garin (107° de la ATP) continuó su camino en el Challenger de Costa de Sauipe, instalándose en cuartos de final tras vencer al argentino Andrea Collarini (285°) en un historiado partido.

Las acciones comenzaron durante el viernes, con un arrollador set inicial de "Gago", pero el mal tiempo volvió a complicar el torneo e interrumpió el duelo cuando arrancaba la segunda manga.

Finalmente, Garin remató el encuentro con un marcador final de 6-1, 4-6 y 6-4, en un total de dos horas y dos minutos de juego.

Este mismo sábado, no antes de las 16:00 horas, Garin buscará el pase a semifinales ante el también trasandino Mariano Navone (85°), primer favorito del certamen y que eliminó al brasileño Pedro Boscardin Dias (296°) por 6-4 y 6-2.