Kyrgios arremetió contra Garin tras polémico punto en el ATP de Estoril

El nacional Cristian Garin (112° de la ATP) accedió este viernes a las semifinales del ATP 250 de Estoril tras vencer en dos sets al luso Nuno Borges (62°) en un partido marcado por un criticado punto en favor de la raqueta nacional y que desató la furia del australiano Nick Kyrgios.

La controversia se generó en el quinto juego del segundo set, cuando el chileno sacaba para defender un punto de quiebre. En la disputa, desde el público se escuchó un grito que hizo detenerse a ambos tenistas al interpretar que se paraba el juego.

La situación generó la molestia y levantó las dudas del umpire, quien finalmente le dio el punto al chileno. Esta determinación generó abucheos y una serie de reacciones de extenistas y expertos al evaluar la jugada.

We had A LOT of drama earlier in this second set. Here you have the entire situation… pic.twitter.com/VwWZitmzwG

Uno de los que hizo notar su enojo fue Kyrgios, quien en su cuenta de X (exTwitter) criticó la actitud de la raqueta nacional y aseguró que, como mínimo, el punto debió repetirse y no ser ganado por Garin.

"¿Cómo puedes decir que ganaste el punto? Sólo porque él (Borges) se deja de mover no significa que paró el punto. En el mejor de los casos, se repite. Fallaste la bola en el callejón de dobles. ¿Cómo puedes ganar el punto?", lanzó el controvertido tenista.

