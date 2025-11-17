La ATP oficializó el regreso de Cristian Garin al top 100 y al número uno de Chile
El tenista nortino escaló 25 puestos tras ganar el Challenger de Montevideo.
La ATP, en la actualización del ranking mundial, oficializó este lunes el regreso al Top 100 de Cristian Garin, quien volvió a ser la primera raqueta del tenis nacional.
Garin escaló 25 puestos tras ganar el domingo el Challenger de Montevideo y apareció este lunes en el lugar 80° del escalafón mundial.
Alejandro Tabilo, por su parte, fue desplazado por "Gago", quedando en el puesto 81° del ranking.
Tomás Barrios trepó posiciones para situarse 109° y Nicolás Jarry sólo escaló un lugar, pasando al 121° puesto.
Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz terminó el año como número uno del mundo, pese a perder la final ante su perseguidor, el italiano Jannik Sinner, en la final del Torneo de Maestros en Turín. El podio lo completa el alemán Alexander Zverev.
Revisa los rankings a continuación:
80° Cristian Garin 726 (+25)
81° Alejandro Tabilo 721 (0)
109° Tomás Barrios 585 (+2)
121° Nicolás Jarry 501 (+1)
300° Matías Soto 175 (-19)
790° Daniel Núñez 33 (+6)
891° Benjamín Torrealba 23 (-13)
943° Nicolás Villalón 19 (+4)
983° Diego Fernández 17 (-2)
TOP TEN
1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)
2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)
3° Alexander Zverev (Alemania) 5.160 (0)
4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)
5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.245 (+3)
6° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.135 (-1)
7° Alex de Miñaur (Australia) 4.135 (0)
8° Lorenzo Musetti (Italia) 4.040 (+1)
9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (-4)
10° Jack Draper (Gran Bretaña) 2.990 (0)