Marcador Virtual: Cristian Garin vs. Ignacio Buse
Marcador
Ficha
Challenger de Montevideo
Carrasco Lawn Tennis Club
16/11/2025 17:30 horas
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Cristian Garin
Chile / 101°
-
-
-
-
-
-
Ignacio Buse
Perú / 110°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
|
|
|
|
Abrir en ventana pop
Minuto a minuto
|
Por
... Cargando Contenido
Actualizar
Challenger de Montevideo
Final
16/11/2025 17:30 horas
Carrasco Lawn Tennis Club
Dura
Cristian Garin
Chile / 101°
Información
Edad:
29 años
Estatura:
1,85 metros
Peso:
85 kgs.
Juego:
Diestro, revés a dos manos
Mejor ranking:
17°
Títulos ATP:
5
Lugar de nacimiento:
Arica, Chile
Ignacio Buse
Perú / 110°
Información
Edad:
21 años
Estatura:
1,83 metros
Peso:
78 kgs.
Juego:
Diestro, revés a dos manos
Mejor ranking:
108°
Títulos ATP:
0
Lugar de nacimiento:
Lima, Chile
