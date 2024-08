Sinner tras quedar sin castigo por dopaje positivo: "Sé que no he hecho nada malo"

El italiano Jannik Sinner (1° de la ATP) defendió este viernes su inocencia tras el polémico dopaje positivo que quedó sin sanción por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), siendo considerado un error de uno de sus fisioterapeutas.

"No es ideal que esto ocurra justo antes de un 'Grand Slam', pero sé que no he hecho nada malo. Jugué durante meses con esto en mi cabeza, siempre respeté las reglas y lo seguiré haciendo", aseguró en la antesala del Abierto de Estados Unidos, torneo que arranca el 26 de agosto.

En esa misma línea, Sinner confirmó el despido del preparador físico Giacomo Naldi y del fisioterapeuta Umberto Ferrara al decir: "No me siento seguro para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora es algo de aire limpio".

"Umberto supo inmediatamente que fue el 'spray' y, sabiendo cómo había llegado a mi cuerpo, fuimos de inmediato a explicar lo que sucedió. Esa es la razón por la que pude jugar después del dopaje positivo en marzo. Sabíamos qué sustancia era y cómo había entrado en mi cuerpo", complementó.

Finalmente, el italiano se refirió a comentarios de colegas al reflexionar: "Sé a veces de la frustración de otros jugadores. Quizás la razón por la que fueron suspendidos es que no sabían exactamente de dónde y cuál era la sustancia. Nosotros lo supimos de inmediato y éramos conscientes de lo que había sucedido".