La dura acusación de exesposa de Bjorn Borg: Prefería la cocaína antes que a mí

El extenista sueco Bjorn Borg, histórico gracias a sus once títulos Grand Slam conseguidos entre 1970 y 1980, regresó a la palestra noticiosa luego de que su exesposa, la actriz y cantante italiana Loredana Berté, realizase una dura acusación en una reciente entrevista para la televisión italiana.

"La adicción a la cocaína influyó en que rompiéramos, en un momento de la relación él prefería la cocaína a mí y no podía aceptarlo", comentó en Belve de Rai 2, instancia en la que se refirió también al intento de suicidio que tuvo el deportista.

La también conocida como "Sofía Loren del rock italiano" agregó que durante la ruptura con Borg estaban "alojados en un hotel de Palm Beach. Él había tenido un partido de exhibición y cuando regresó llamó por teléfono a dos prostitutas que llegaron vestidas de cuero y con látigos. Me dijo que 'debíamos pasar a otro nivel en el sexo'. Le pegué y me fui. Cuando regresamos a Milán no lo dejé entrar a la casa. A partir de ese día se acabó".

"Borg estaba muy perdido por los burdeles que frecuentaba. Cuando apareció otra vez le tiré por la ventana un sofá y todos los trofeos ganados en sus torneos. Él balbuceaba confuso, mientras su madre me decía que él solo tendría hijos de pura sangre sueca. Tiré otro par de medallas por el balcón y me fui definitivamente", recordó la cantante de 53 años.