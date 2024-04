Sernac denunció a Ticketportal tras gira cancelada de Fernando González

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) demandó y denunció al Ministerio Púbico a la ticketera Ticketportal tras realizar una investigación en la cual se detectó que la empresa infringió gravemente los derechos de las personas consumidoras que compraron entradas para la cancelada gira de despedida denominada "Gracias Chile" del tenista Fernando González, cuyo dinero no les fue devuelto.



La demanda busca que se ordene a la ticketera la devolución del dinero a todas las personas que compraron entradas, con los reajustes e intereses. Además, que se establezca las compensaciones e indemnizaciones pertinentes y se imponga las más altas multas por haber infringido la Ley del Consumidor (LPC).



En tanto, la denuncia ante el Ministerio Público tiene como fin que se realice una investigación desde el punto de vista penal y sancione a la empresa por el eventual delito de apropiación indebida.



Desde el Sernac explicaron que la decisión de realizar estas gestiones judiciales “se fundamenta en la gravedad del comportamiento por parte de la ticketera Ticketportal, la cual, transcurrido un año de la cancelación del evento, ha sido incapaz de devolver el dinero a las personas, provocándole un daño económico importante, esto pese a todas las gestiones realizadas por el Servicio, que incluyeron el envío de oficios, citación a declarar, entre otras”.



El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, recalcó que “el mensaje debe ser fuerte y claro: si una empresa tiene un problema, debe responder en forma profesional y dar respuesta en forma rápida y oportuna a quienes les provocó el daño”.



“En caso de no hacerlo, deberá responder ante la justicia, instancia donde Sernac no dudará en pedir, además de las compensaciones e indemnizaciones para las personas, el máximo de las sanciones y multas que establece la normativa en Chile", precisó.



Herrera manifestó que “nos parece muy grave que transcurrido más de un año que se recaudó este dinero, y estando en poder de esta ticketera, no haya sido devuelto a las y los consumidores. Por lo tanto, creemos que se configura un delito de defraudación que afectó a las personas, que puede ser de apropiación indebida u otro que el Ministerio Público determine, para que estos hechos se investiguen y se apliquen las sanciones".



En enero de este año, el tenista Fernando González, acudió voluntariamente ante el Sernac para entregar diversos antecedentes en la investigación en contra de la productora Kamada Live y de Ticketportal, tras la cancelación de la gira.