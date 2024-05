"Fue súper amoroso": Daniela Aránguiz contó que "Chino" Ríos le escribió un mensaje

La exesposa del futbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, contó hace unos días que recibió un mensaje "súper amoroso" de parte del extenista Marcelo Ríos, luego que se hizo mediática su separación con el ahora comentarista deportivo.

"No llegó a más y aquí no pasó nada, esto es todo gracias a las magníficas redes sociales", contó en el programa "Sígueme" de TV+, donde detalló que "hace un tiempo, Marcelo Ríos me contactó a través de mis redes sociales".

"Su trato fue impecable, siempre respetuoso. En medio de mi separación, él me envió buena energía y me dijo: 'Qué pena que se pierda una mujer tan genial como tú'", dijo.

"Fue súper amoroso. Después me dijo, si algún día querés conversar, yo creo que nos llevaríamos muy bien, este es mi teléfono", le escribió, según contó Aránguiz.

Además, afirmó que este contacto provocó que Paula Pavic, pareja de Ríos, le pidiera explicaciones.