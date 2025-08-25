La enigmática publicación de Marcelo Ríos que generó preocupación en redes sociales

Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo, generó preocupación este lunes entre sus seguidores en redes sociales, tras una enigmática publicación en su cuenta de Instagram.

"Aquí vamos otra vez. Esta huea (sic) nunca se acaba, ayuda", escribió Ríos, junto a una imagen borrosa de su cara.

La publicación generó mensajes de apoyo de sus seguidores, sin mayor contexto sobre el pedido de ayuda que hizo el extenista, de 49 años.

Revisa el mensaje del "Chino":