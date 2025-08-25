Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.0°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos

La enigmática publicación de Marcelo Ríos que generó preocupación en redes sociales

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El extenista sorprendió a sus seguidores con un mensaje en Instagram.

La enigmática publicación de Marcelo Ríos que generó preocupación en redes sociales
 Instagram Marcelo Ríos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo, generó preocupación este lunes entre sus seguidores en redes sociales, tras una enigmática publicación en su cuenta de Instagram.

"Aquí vamos otra vez. Esta huea (sic) nunca se acaba, ayuda", escribió Ríos, junto a una imagen borrosa de su cara.

La publicación generó mensajes de apoyo de sus seguidores, sin mayor contexto sobre el pedido de ayuda que hizo el extenista, de 49 años.

Revisa el mensaje del "Chino":

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada