Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos

Marcelo Ríos arremetió tras respuesta de Jeannette Jara

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El extenista chileno cargó contra la candidata presidencial exacerbando su postura política.

Marcelo Ríos arremetió tras respuesta de Jeannette Jara
 Aton
El otrora tenista chileno Marcelo Ríos reavivó la discusión que inició con la candidata presidencial Jeannette Jara a una semana del balotaje, con nuevos dardos hacia la postulante a La Moneda.

El "Chino", abanderado por José Antonio Kast tras haber votado por Johannes Kaiser en primera vuelta, había lanzado un meme contra Jara, a lo que la candidata PC comentó: "Hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mal imagen de los chilenos en Estados Unidos".

Ríos replicó en redes sociales: "Yo fui tenista y tú eres política ¿Cómo dejé a este país en el extranjero como tenista? ¿Cómo has dejado tú a tu país como política? Saca tus propias conclusiones vieja comunista".

Si bien originalmente había subido aquel mensaje en Instagram, lo terminó borrando para publicar un segundo texto; teniendo ambos faltas de ortografía y/o puntuación. De todas maneras, su escrito inicial se mantuvo en la plataforma Threads.

 Imagen foto_00000001

En su segundo post, Ríos señaló: "Me encantaría saber qué montón de conflictos en Estados Unidos he tenido, como dice esta señora. Qué fácil es vivir hablando mentiras y huevadas sin tener idea de nada y no informarse antes de hablar. Qué más voy a esperar de una comunista; gobernar un país quiere la cara de raja".

