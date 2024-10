Jarry se bajó del ATP de Metz y cerró su temporada

Nicolás Jarry (37° del ranking ATP) se bajó del ATP de Metz un día después que cayó en la segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy ante el español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo.

Este miércoles se informó que el nacional descartó su actuación en el certamen galo, por lo que París-Bercy fue su último torneo del año.

Además, Jarry publicó en sus historias de Instagram su despedida de la capital francesa, señalando que pronto regresará al país para iniciar sus vacaciones.

Jarry cumplió una irregular temporada, donde los puntos más altos fueron las finales en el ATP 250 de Buenos Aires, donde derribó a Alcaraz en semis, y la del Masters 1.000 de Roma, su primera definición en un torneo de esa categoría.

Después de su brillante paso por el Foro Itálico, el santiaguino se vio afectado por una neuritis vestibular, una inflamación en el oído que causa una crisis de vértigo.

En el segundo semestre el nacional entró en una pésima racha negativa con seis derrotas consecutivas, en Roland Garros, Wimbledon, Juegos Olímpicos de París, Masters de Montreal y Cincinnati y US Open, que cortó en Chengdu durante la gira asiática (al final obtuvo apenas tres victorias en los cinco últimos meses). Todo eso le significó salir del top 30 del ranking en el cual llegó a ser 16° tras la final en Roma.

Metz update:

OUT: Jarry

IN: Munar

Next: Bu