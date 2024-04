Jarry sobre su abuelo Jaime Fillol: Es mucho más un referente humano que tenístico

El tenista nacional Nicolás Jarry entregó varios detalles sobre la cercana relación que tiene con su abuelo Jaime Fillol, quien llegó a ser número 14 del mundo durante su carrera en el deporte blanco.

En conversación con el sitio oficial de la ATP, el actual número 22 de la ATP, en la antesala a su debut en el ATP de Barcelona, sostuvo que "nunca hemos hablado y nunca le he bromeado" sobre quién cerrará una mejor trayectoria en el circuito.

"No es algo que hemos hablado nunca. Ni sobre el ranking ni sobre resultados (...) para mí, él es mucho más un referente humano que tenístico y, aún así, en lo tenístico aún no llego", sostuvo.

"Mi abuelo me ha aportado una visión más experimentada, mucho más sabia de lo que es el tenis. Al final, él ha pasado por mucho y cuando hablamos de tenis él tiene una visión mucho más abierta", declaró Jarry, quien también contó cómo fue crecer con un abuelo tenista.

"Bromeábamos que jugábamos indoor dentro de casa. Otras veces él decía: 'Listo, vamos a jugar en Wimbledon' y salíamos afuera al pasto, poníamos la red y jugábamos. Después jugábamos al US Open, sacaba los autos de la entrada, poníamos la red en el cemento y jugábamos ahí a tenis", recordó.

¿Fueron al US Open?

También, Jarry señaló que tiene algunos recuerdos de una visita al Grand Slam estadounidense, el US Open: "No sé si son recuerdos o si tiene que ver con las imágenes que luego uno ve cuando es grande, pero sé que fui con él y lo acompañé con mi mamá al US Open cuando yo tenía seis años".

"Después ya tengo recuerdos más vívidos, más reales, cuando fui a Wimbledon con él un par de veces, por lo menos lo acompañaba, y al mismo tiempo él jugaba en seniors o leyendas. Iba con mi madre y lo veía", agregó.

La especialidad: Arcilla

Nicolás Jarry también se refirió a que su mejor juego lo desarrolla sobre polvo de ladrillo: "Además de ser la superficie que me es más común o natural, en Chile sólo hay pistas de arcilla", apuntó.

"Creo que me hecho muy fuerte mentalmente y también físicamente, para aguantar los peloteos largos y para jugar bien los puntos importantes, que se requiere", dijo.

Jarry espera su estreno en el ATP de Barcelona, donde jugará en la segunda ronda contra el argentino Marco Trungelliti, quien avanzó desde las clasificaciones y superó al croata Duje Ajdukovic en primera ronda.