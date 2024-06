Jarry valoró a Massú como capitán en París 2024: Lo que hizo en los Juegos es casi imposible que vuelva a ocurrir

El tenista chileno Nicolás Jarry (20° de la ATP) valoró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, y realzó que sea Nicolás Massú el encargado de capitanear al elenco nacional que además integran Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

"Es muy bonito estar ahí, que vamos a ser tres ahí acompañándonos, potenciándonos y feliz de tenerlo a él. Son competencias que como uno juega por el país son mucho más importantes, tienen mucho más peso, más emocionales y bueno", comentó en conferencia de prensa.

"Nico sabía usar muy bien toda esa energía extra para su favor y es la que hemos venido aprendiendo siempre en Copa Davis", añadió.

"Lo que hizo Nico en el tenis olímpico yo creo que nunca más se va a repetir en la vida. Y es algo que hay que disfrutarlo más que tomárselo como una presión. Porque, como decía, es casi imposible que vuelve a ocurrir. Tenemos la suerte de tenerlo todavía vivo a Nico y consciente para poder ayudarnos a tratar de llegar a lo más parecido posible a lo que hizo", complementó.

Respecto a su primer semestre, Jarry expresó que "ha sido bastante agitado, bastante complicado, con muchos obstáculos que tuve que sacar adelante, bastante diferente a lo que me hubiese imaginado, con la defensa de puntos que tenía que hacer. Pero logré mantenerme, mantener el ranking de una forma diferente a lo que quería. Estaba buscando más consistencia, que era lo que fue mi fuerte el año pasado y la final de Roma cambió todo para bien. Así que muy contento con cómo se ha dado y los buenos torneos que he hecho".

De cara a lo que viene, el número uno de Chile contó que aún no está entrenando luego de una infección al oído que le provocó mareos: "Es una de las razones extra tenísticas que me han ocurrido este año. Aún no estoy entrenando, aún no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Y no sé bien cuándo podré. Estoy intentando ir a la cancha y tratar de jugar con mi familia, ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó, lo que perdí. El doctor dice que puede durar mucho tiempo, puede durar meses, puede ser semanas, puede durar meses o puede ser semanas, varía de cada persona, pero estoy haciendo todos los ejercicios posibles para volver a tener la capacidad de entrenar. Pero estoy con fe, estoy intentando también aprovecharlo para usar el tiempo para otras cosas", comentó antes de hablar específicamente de Wimbledon.

"A mí me gusta el pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Y con mi golpe hago más daño. Y para Wimbledon espero llegar, estoy haciendo todo lo posible para llegar a ello. El doctor sabe que es difícil que llegue, pero también lo cree posible dado mi avance. Y la verdad es que tengo que ir día a día, ir probando y exigiéndome y haciendo las cosas lo mejor posible para llegar. Yo estoy con fe de que llego, así que creo que eso es lo más importante", comentó.